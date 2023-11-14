Üç ayların başlangıcı, diyanet 2024 dini günler ve kandil takvimi merak edilirken üç aylar ne zaman başlıyor sorusu gündeme geliyor. Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. 3 aylar ne zaman 2024 ve üç aylar hangi ayda başladığı araştırılıyor. Peki, Üç aylar ne zaman 2024? 3 aylar hangi ayda başlıyor? Diyanet dini günler ve kandil takvimi!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? 3 aylar hangi ayda başlıyor? Diyanet dini günler ve kandil takvimi!

Üç aylar ne zaman başlıyor ve 3 aylar hangi ayda başladığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üç aylar, faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır. Üç ayların ne zaman başladığı ve 3 aylar başlangıcı araştırılıyor. Üç aylar ne zaman 2024? 3 aylar hangi ayda başlıyor? Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Detaylar haberimizdedir…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Peygamber Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır.

Üç aylar, Receb ayı ile birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacaktır. Üç ayların başlangıcının ardından ilk kandil ise Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecektir. Miraç Kandili ise 6 Şubat 2024 Salı günü ve Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecektir. Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacaktır.

DİYANET DİNİ GÜNLER VE KANDİL TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe- Regaib Kandili

12 Ocak Cuma- Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı- Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi- Berat Kandili

11 Mart Pazartesi- Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma- Kadir Gecesi