Üç aylar ne zaman 2023? Sorusu merak konusu oldu. İslam aleminin beklediği üç aylar başlangıcı Diyanet tarafından açıklandı. 3 Aylar, Receb ayı ile başlıyor, Şaban ayının ardından da 11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra, sona eriyor. Peki, 2023 üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar ne zaman? Mübarek 3 aylar ne zaman başlayacak? Recep-Şaban-Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi ay? İşte 2023 Üç aylar başlangıç tarihi...

Mübarek 3 ayların başlamasına kaç ay kaldı merak ediliyor. Peki, Üç aylar ne zaman 2023? 3 aylar ne zaman, hangi ay, hangi gün başlayacak? 2023 yılında Recep ayının 1. günü ne zamandır? Recep ayının ilk günü ne zaman, hangi gün? Mübarek üç ayların ilk günü hangi güne denk geliyor? 3 aylar 2023 yılında hangi ayda olacak? İşte detaylar...

2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 23 Ocak 2023 Pazartesi

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak 2023 Perşembe

26 Ocak 2023 Perşembe Miraç Kandili : 17 Şubat 2023 Cuma

17 Şubat 2023 Cuma Berat Kandili : 6 Mart 2023 Pazartesi

6 Mart 2023 Pazartesi Kadir Gecesi : 17 Nisan 2023 Pazartesi

17 Nisan 2023 Pazartesi Mevlid Kandili : 26 Eylül 2023 Salı

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular -Başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

-4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.