Üç araç aynı gövdede: Dacia Jogger

Dacia’nın her zaman maceraya hazır yaşam tarzını temsil eden yeni 7 kişilik yeni modeli Jogger, Türkiye yollarına Iğdır ve Kars’ta düzenlenen ve yeni logonun da tanıtıldığı lansmanın ardından 28 Kasım itibariyle çıkıyor.

Dacia'nın her zaman maceraya hazır yaşam tarzını temsil eden yeni 7 kişilik yeni modeli Jogger, Türkiye yollarına Iğdır ve Kars'ta düzenlenen ve yeni logonun da tanıtıldığı lansmanın ardından 28 Kasım itibariyle çıkıyor.

Dacia Jogger'ın Türkiye lansmanı Iğdır ve Kars'ta sıra dışı bir etkinlikle gerçekleşti. Iğdır'da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları'nda yapılan etkinlikte, markanın yenilenen yüzü ve felsefesi mağara duvarlarında dijital olarak sahnelendi.

Dijital sanat gösterileriyle Dacia dünyasının merkezine dönüşen mağaranın farklı bölümlerinde profesyonel oyuncularla otomobilin modülerliğine odaklanan sürpriz mizansenler hayata geçirildi. Oluşturulan yapay zeka konseptinin misafirlerle keyifli bir etkileşim kurduğu organizasyonda, Jogger'ın teknik detayları ise lansman için mağara içinde özel olarak dizayn edilen konferans salonunda paylaşıldı. Yöreye has lezzetlerden oluşan, mağaranın loş atmosferinde gerçekleştirilen 'Kayıp Yemek' konseptiyle misafirlere gastronomi deneyimi de yaşatıldı.

Jogger'ın ilk sürüşlerine bölgenin gizemli coğrafyası ev sahipliği yaptı. Mağara içinde yapılan sürüş ile başlayan; doğa harikası Gökkuşağı Tepeleri, Aras Nehri kıyıları ve Ani Harabeleri'ni de kapsayan, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı rotalarda aracın sürüş kabiliyetlerine odaklanıldı. Tüm detaylarında kişiselleştirmelerin düşünüldüğü lansmanda, her bir Jogger isme özel hazırlanırken, maceraya çağıran bisiklet, kayak takımları ve port bagaj gibi aksesuarlarla donatıldı.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş

"Pazardaki en ulaşılabilir 7 kişilik modelimizle farklı segmentlerden pay alacağız"

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Dacia Jogger; bir Station Wagon'un uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV aracın karakteri olmak üzere her sınıfın en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden 'hepsi bir araba' diyoruz. Böylece Jogger ile tüm bu segmentlerden pay almamız mümkün olacak. Otomobil, Dacia ürün gamında uzun yıllar boyunca yer alan Lodgy, Dokker ve Logan MCV modellerimizin kullanıcılar tarafından beğenilmiş özelliklerini muhafaza ederken, markanın yeni kimliğini ve teknolojilerini de üzerine koyuyor. Yeni amblemimizde "D" ve "C" harflerinin şık çizgileri bir zincirin halkaları gibi birleşerek sağlamlığı ve sadeliğin yanı sıra, Dacia markası ile müşterinin (Customer) bağını simgeliyor. Jogger pazardaki en ulaşılabilir 7 koltuklu seçenek olacak. Bunun yanında güçlü ve dayanıklı olması, genişliği ve iç mekanın modüler kullanımıyla hem sürücü hem de yolculara konforlu bir deneyim sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yenilenen marka kimliği

Dacia'nın tüm ürün gamı, yeni logonun yanı sıra markanın yeni Haki rengine de sahip olacak. 2021'in haziran ayında dijital kanallarda başlayan Dacia'nın yeni yolculuğu, 2023'ün aralık ayına kadar yetkili satıcıların görsel kimlik tasarımlarının değişmesiyle tamamlanacak.

Yeni dönemde modernlik kavramına yeni bir bakış açısı getiren Dacia; akıllıca harcama yapan, özgürlüğe düşkün ve aşırı tüketimden kaçınan kullanıcıların beğeneceği sade ama havalı bir otomobil vizyonu ortaya koyuyor. Güçlü ve maceracı karakterini öne çıkaran marka, yüksek dayanıklılığa sahip outdoor kullanıma uygun araçlara odaklanıyor. Satın alma ve kullanım maliyeti azaltılmış fiyat-performans ürünleri geliştiren Dacia, düşük yakıt tüketimi ve karbon salınımı gibi ekolojik çözümleri de tüketicilerine sunuyor.

SUV proporsiyonuna sahip güçlü dış tasarım

Dacia Jogger'ın dış tasarımına bakıldığında geniş ön ızgaradaki yeni amblem tasarımı dikkat çekiyor. Yeni ambleme çift sıra şerit detaylar eşlik ediyor. Geniş çamurluklar köşelere kadar uzanırken, motor kaputu dinamik ve kaslı olarak şekillendirildi. Ön ve arka tampon altı koruma kızakları ise zorlu zeminlerde hayatı kolaylaştırıyor. Belirgin omuz çizgisinin yollardaki duruşunu güçlendirdiği Jogger'ın modüler tavan barları ve 200 mm yerden yüksek yapısı maceraya hazır bir görüntü veriyor. Sadece birkaç adımla şekil değiştiren modüler tavan barları, 80 kg'a kadar port bagaj, bisiklet ve kayak takımları gibi yükleri taşıyabiliyor. Dacia dünyasında patentli bir sistem olan bu barlar, akıllı ve pratik özellikleriyle markanın ruhunu yansıtıyor.

Ön tarafta gündüz ve kısa farlarda LED teknolojisi kullanılırken, ilk kez yeni Sandero ailesinde gördüğümüz Y şeklindeki ışık imzası Jogger'ın da far tasarımında kullanılıyor. Bu imza arka farlarda da görülüyor. LED teknolojisi, enerji tasarrufunun yanında daha iyi bir görüş sunuyor. Extreme versiyonunda bulunan dışa açılabilir üçüncü sıra camlar, otomobildeki en arka sırada oturanlar için yolculuk deneyimini ferah bir hale getiriyor.

Çamurluk korumaları otomobilin maceracı yapısına eşlik ederken, şık ve ergonomik kapı kolları tasarımıyla dikkat çekiyor. Maceraya davet eden yan gövde koruma bantları, versiyona bağlı olarak gelen 16 inç elmas kesim alüminyum alaşım siyah jantlar ile uyum yakalıyor. Bagaj kapağı düğmesi estetik bir görüntü için arka panel altına gizleniyor. Jogger yukarı açılıp alan kullanımını kolaylaştıran bagaj kapağının yanı sıra arkada LED üçüncü stop lambasına da sahip.

Lansman rengi olan Terracotta Kahve, yalnızca Jogger'da sunuluyor. Jogger, Dacia'nın yeni marka kimliğini vurgulayan Haki rengin yanı sıra Ay Işığı Gri, Duman Gri, Gri Füme, Siyah ve Beyaz renkleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Yeni marka kimliğiyle birlikte donanım seviyelerinin isimleri de değişti. Essential'dan başlayan baz donanım seviyesi, sırasıyla Expression ve Extreme olarak devam ediyor.

Maceraya çağıran Extreme versiyonu

İddialı bir off-road tarzına sahip Extreme özel versiyonu bulunan Jogger, bu donanım seviyesinde dış tasarımda siyah renkli tavan rayları, parlak siyah aynalar, 16" siyah alaşım jantlar ve köpekbalığı anteniyle geliyor. Ayrıca aracın ön tarafında ve jantlarında isim çıkartmaları ve kapı eşiğinde özel koruyucu şeritler bulunuyor.

Koltuklardaki kırmızı dikişler ve ön kapı panellerindeki dekoratif kaplamalar iç mekandaki havayı değiştiriyor. Extreme özel versiyonu 2023 Ocak ayı itibarıyla Türkiye'deki yetkili satıcılarda yerini alacak.

Cömert iç mekan

İlk bakışta yeni Dacia logosunun yer aldığı aydınlatmalı kumandalara sahip direksiyon tasarımı öne çıkıyor. Gösterge panelindeki 3,5 inçlik TFT ekrandan sürüş bilgileri takip edilebiliyor. Jogger'ın iç mekandaki kalite algısını iyileştirmek için ön panel boyunca uzanan tekstil bir şerit bulunuyor. Gösterge paneli veya bilgi ekranı gibi sürüş bileşenleri bu şeridin üzerinde yer alıyor. Erişimi kolay dijital klima ve sürüş destek kumandaları ise ergonomik bir şekilde bu şeridin altına dizildi. Aynı kumaş, ön kapı panellerinde de kullanılıyor ve koltuk döşemeleriyle uyum sağlıyor. Şık havalandırma kanalları, bu tasarım bütünlüğünü tamamlıyor. 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve hemen yanında konumlandırılan USB girişi, telefonu şarj etmek ya da veri bağlantısı için kullanılıyor. Pratik kullanımın yanında alan tasarrufu yaparak ekstra ferahlık getiren elektronik park freni seçeneğine sahip olan Jogger'ın ön panelinde ayrıca 12V şarj soketi mevcut. Diğer Dacia modellerinden alışık olunan Eller Serbest Kart Sistemi Jogger'da da kullanıcılarla buluşuyor.

Isıtmalı ön koltuklara, saklama alanına sahip açılabilir kol dayama eşlik ediyor. Versiyona bağlı olarak ikinci sıra yolcular için Jogger'da uçak tipi servis masaları ve bardak tutucular düşünüldü. Masalar farklı yolcuların gereksinimini karşılamak üzere 70 mm kadar uzuyor. Ayrıca ikinci sıra koltuklarda iki adet ISOFIX bağlantı noktası da bulunuyor. Üçüncü sıradaki iki yolcuya ise, kol dayama alanları, daha iyi bir görüş ve ferahlık için kelebek tipi yan camlar sunuluyor. Dışa açılabilir bu üçüncü sıra camlar yolcunun doğal havalandırmasını sağlıyor

Farklı beklentilere göre uyarlanmış multimedya sistemleri

Dacia Jogger'da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip kullanıcıların uygulama indirerek kendi telefonlarını kullandığı Media Control sisteminin yanı sıra, Media Display ve Media Nav bilgi sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.

Media Display'de 4 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, USB girişi ve Apple CarPlay gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon, ikinci USB girişi ve 6 hoparlör ile birlikte geliyor.

Yolcu ve yükleme kapasitesi

4,55 m uzunluğu, 2,90 m'lik uzun aks mesafesi ve 1,78 m genişliği, Jogger'ı ferah ve fonksiyonel bir iç hacme kavuşturuyor. 1,63 m'lik yüksekliği sayesinde omuz ve baş mesafesini artırarak konforlu bir yolculuk imkanı sunuyor. Yetişkinlere yönelik gerçek 7 koltuk düzeni, arkadan öne doğru çeşitli konfigürasyonlarla kullanılarak bagaj kullanımını maksimuma çıkarırken, 7 yetişkinin rahat bir şekilde seyahat etmesine olanak veriyor.

Üçüncü sıra koltuklar 1/2 oranında, ikinci sıra koltuklar ise 2/3-1/3 oranında katlanabiliyor. 7 kişilik yaşam alanıyla geniş aile ve kalabalık yaşamların günden güne değişen gereksinimlerini doğrudan karşılayan Jogger, tüm koltuklar katlandığında sunduğu 1807 litrelik bagaj hacmiyle yükleme yapılmak istendiğinde de kendini doğru bir adres olarak tanımlıyor. Otomobil 7 kişilik kullanıldığında 212 litre, üçüncü sıra koltuklar tamamen çıkarıldığında ise 631 litre bagaj hacmi sağlıyor. Farklı konfigürasyonlar sayesinde kullanıcılar, bebek arabası, bavul ya da bisiklet gibi birçok eşyasını kolayca araca yerleştirebiliyor.

Ayrıca bu yükleme çeşitliliğine güvenliği de eklemek adına bagaj bölmesinde esnek kayışlar ve dört bağlama halkası bulunuyor. Bir adet de 12V soketin yer aldığı bagaj, ikisi bagajda ve biri ön yolcu tarafında olmak üzere üç adet kanca ile donatılıyor.

Bagajdaki fonksiyonelliği kabine de taşıyan Jogger; önde 13 litre, ortada 8,6 litre ve üçüncü sırada 2,5 litre olmak üzere toplamda 24 litreyi aşkın bir saklama alanı vadediyor.

Benzin ve LPG seçenekleriyle geldi, hibrit 2023'te

Dacia Jogger, TCe 110 bg ve TCe 100 bg ECO-G olmak üzere iki farklı motor tipiyle sunuluyor. Daha düşük ağırlık için alüminyum motor bloğu kullanılan yeni TCe 110 bg motor, üç silindirli ve direkt benzin enjeksiyonuna sahip. 6 ileri manuel şanzımanla kombinlenen en güçlü Jogger motoru TCe 110 bg, maksimum 200 Nm tork değeri sunarken, sürüş performansıyla düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu bir arada elde ediyor.

6 ileri manuel vitesle kombinlenen diğer motor olan TCe 100 bg ECO-G, LPG ve benzin depolarının birleşimiyle yakıt tasarrufunu yüzde 30'un üzerine çıkartırken 1.000 km'ye kadar çıkabilen bir menzil olanağı veriyor. Fabrika çıkışlı LPG sistemi sayesinde karbon emisyonu azalırken, güvenlik ve güvenilirlik sorunu ortadan kalkıyor.

Dacia, tarihindeki ilk hibrit motoru, 2023 yılında tüm dünyada Jogger ile sunacak. Hibrit motorlu Jogger, otomatik şanzımanla kullanıcılarla buluşacak.

CMF-B platformunun yeni üyesi

Jogger, Dacia dünyasında ilk kez yeni Sandero ailesinde kullanılan CMF-B platformunda yükseliyor. Otomobilin aerodinamiği, gövde altı kaplamalar ve düşük sürtünmeli bilyelerle destekleniyor. Sağlam yapısıyla darbelere karşı etkin bir koruma sunan Jogger, güçlendirilmiş bir motor ve yolcu bölmesinden oluşuyor. İvmeölçer ile eşleştirilen kapılardaki basınç sensörleri, yan darbelerin erken algılanarak hava yastıklarının daha hızlı açılmasını sağlıyor.

Ön & arka park sensörü, kör nokta uyarı sistemi ve geri görüş kamerası olmak üzere Jogger'da üç güvenlik ve sürüş destek sistemi bulunuyor. Ön ve arka park yardımı, aracın ön ve arka alanında konumlanan dörder sensör aracılığıyla çalışırken, engelleri algılayarak hem görsel hem de sesli uyarı ile sürücüyü uyarıyor.

Dacia Jogger'ın lansmana özel satış fiyatı da açıklandı. Buna göre Essential Turbo 110 bg 577 bin TL, Expression Turbo 110 bg 592 bin TL, Essential Turbo ECO-G 100 bg 592 bin TL, Expression Turbo ECO-G 100 bg 607 bin TL, Extreme Turbo 110 bg 622 bin TL ve Extreme Turbo ECO-G 100 bg 637 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Dacia Türkiye

Mekan: Iğdır – Kars / Türkiye

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