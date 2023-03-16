Ülkü Aydeniz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz'in hayatı ve biyografisi!

Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ülkü Aydeniz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği nedir, evli mi, nerede çalışıyor? Ülkü Aydeniz ile ilgili detaylar sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ülkü Aydeniz geliyor. Peki, Ülkü Aydeniz kimdir, nereli, mesleği nedir, kaç yaşında? İşte detaylar...

ÜLKÜ AYDENİZ KİMDİR?

Ülkü Aydeniz Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı'dır. Ülkü Aydeniz, iki meleğin koruyucu annesidir.

Ülkü Aydeniz 10 Haziran 1969 Elazığ doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Ülkü Aydeniz Ahmet Aydeniz İnşaat Gıda Turizm Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır. Ülkü Aydeniz, 2014 yılından beri Ela'nın, 2017 yılından beri Sinem'in koruyucu ailesidir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ülkü Aydeniz'in İnstagram'da 7 bin takipçisi bulunmaktadır.