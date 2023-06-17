TYT'ye girmeyen AYT sınavına girebilir mi? Sadece AYT veya YDT'ye girilir mi?

Bu hafta sonu, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) düzenlenecek. Milyonlarca öğrenci, hayal ettikleri üniversite ve bölümlere kabul edilebilmek için sınavda ter dökecekler. Sınav öncesi, adayların dikkati "Sadece AYT'ye girilir mi? Sadece YDT'ye girilir mi? TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi?" sorusuna odaklandı. İşte, bu konuyla ilgili detaylar...

Tyt'ye girmeyen AYT sınavına girebilir mi, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) heyecanla beklenmeye devam ediyor. Bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle, YKS'nin ikinci dönem konularının sınava dahil edilmeyeceği açıklandı. Milyonlarca üniversite adayı sınavla ilgili konuları araştırıyor. Sınava yönelik merak edilen konulardan biri de " Tyt'ye katılmadan AYT'ye girilebilir mi? Sadece AYT'ye girilir mi?" sorusu oldu. İşte detaylar...

TYT'YE GİRMEYEN AYT SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

Tyt'ye girmeyen adaylar AYT sınavına giremez. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT puanının hesaplanmış olması yeterli olsa da AYT sınavıyla yerleşecek adayların TYT puanının da olması gerekiyor. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar (AYT ve YDT) ise isteğe bağlıdır. Ancak TYT sınavına girmeyen adaylar, diğer oturumlara katılsalar da puanları hesaplanmaz.

SADECE AYT VE YDT'YE GİRİLİR Mİ?

Tercihini sadece TYT olarak belirleyenler, TYT puanı ile 2 yıllık önlisans bölümleri üzerinden tercih yapabiliyor. 2 yıl öğrenim süreci bulunan bölümlere sadece TYT'ye girerek tercih yapılabilir. Ancak sadece AYT'ye girilmez.