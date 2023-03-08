Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detaylar açıklandı. Milyonlarca öğrencinin üniversite için son basamağı olan YKS'ye dair detaylar merakla bekleniyordu. Beklenen açıklama ÖSYM den geldi. Peki, TYT ve AYT sınavları ne zaman yapılacak? YSK sınavı başvuruları başladı mı? İşte kou hakkında tüm merak edilenler...

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimi ile YSK sınavlarının tarihlerimde belli oldu. Her yıl binlerce adayın girdiği TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarihi açıklandı. Sınava katılacak adaylar sınav tarihini ve sınav başvurularının başlıcağı tarihi merak ediyorlar. Peki, TYT ve AYT sınavları ne zaman yapılacak? YSK sınavı başvuruları başladı mı? Detaylar haberimizde...

TYT VE AYT SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

TYT SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKKİKA?

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanda temel bilgi, beceri ve yeterliliklerini ölçen sınavdır. Sınavda toplam 120 soru bulunmakta ve 135 dakika süre verilmektedir.

AYT SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKKİKA?

AYT sınavı ise öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Fakat üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.

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