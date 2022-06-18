18 Haziran Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilen Yks'nin 1. oturumu TYT sonrası TYT Soruları ve Cevapları 2022: YKS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS-TYT cevap anahtarları ne zaman açıklanır? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, cevap anahtarı ve soru kitapçığı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanır?

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 - TYT (1. oturum) : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022 - AYT (2. oturum) : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022 - YDT (3. oturum) : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

TYT SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Bugün yapılan TYT soruları ve cevaplarıhenüz açıklanmadı. TYT soru kitapçığının ve cevap anahtarının sınav günü veya sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor. 2022 YKS soruları ve cevapları açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

2022 TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ...

YARIN NE SINAVI VAR?

Yarın YKS'nin 2. ve 3. oturumları yapılacak. Yarın 19 Haziran Pazar günü saat 10:15'te AYT ve saat 15:45'te YDT sınavları yapılacak.

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