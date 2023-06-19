TYT sınavının sona ermesiyle birlikte ÖSYM TYT soru ve cevaplarını yayınladı. Öğrenciler, TYT soru ve cevapları 2023: TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? TYT Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri soruları ve cevapları nedir? merak etti. Peki, TYT soruları nelerdir? TYT cevap anahtarı yayınlandı mı? TYT cevapları nedir? İşte YKS - TYT soruları ve cevapları sizlerle...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı süreci, TYT ve AYT'nin ardından 120 dakika süren YDT'nin tamamlanmasıyla sona erdi. Tüm oturumların sona ermesinin ardından sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki, TYT soru ve cevapları 2023: TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? TYT Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri soruları ve cevapları nedir? İşte tüm soru ve cevaplar...

TYT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapıldı. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

TYT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek.

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TYT CEVAP ANAHTARLARI

TÜRKÇE TESTİ

1. E

2. A

3. E

4. D

5. A

6. D

7. D

8. B

9. C

10. C

11. D

12. C

13. A

14. C

15. A

16. E

17. B

18. D

19. E

20. C

21. D

22. E

23. A

24. E

25. A

26. B

27. D

28. C

29. B

30. A

31. A

32. C

33. B

34. B

35. D

36. B

37. E

38. D

39. E

40. B

SOSYAL BİLİMLER TESTİ

1. E

2. C

3. A

4. B

5. D

6. B

7. A

8. C

9. E

10. D

11. B

12. B

13. B

14. D

15. C

16. A

17. B

18. E

19. C

20. C

21. D

22. E

23. B

24. E

25. D

TEMEL MATEMATİK TESTİ

1. D

2. A

3. D

4. D

5. E

6. A

7. E

8. A

9. D

10. E

11. C

12. B

13. B

14. E

15. C

16. B

17. A

18. C

19. B

20. E

21. D

22. C

23. D

24. C

25. E

26. E

27. A

28. B

29. C

30. B

31. E

32. B

33. D

34. C

35. C

36. A

37. C

38. B

39. D

40. D

FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. A

2. D

3. B

4. B

5. A

6. C

7. C

8. E

9. B

10. C

11. A

12. E

13. A

14. D

15. D

16. A

17. E

18. B

19. E

20. D