TYT sınavı ne zaman? TYT- AYT nedir, nasıl başvuru yapılır? TYT- AYT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? - Haberler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleri için ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı. TYT sınavı ne zaman ve TYT- AYT nedir, nasıl başvuru yapılır soruları gündeme geliyor. TYT- AYT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak merakla bekleniyor. TYT sınavı ne zaman? TYT- AYT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

TYT- AYT SINAVI NE ZAMAN?

2022 YKS 1. Oturum (TYT): 18 Haziran 2022

2022 YKS 2. Oturum (AYT): 19 Haziran 2022

2022 YKS 3. Oturum (YDT): 19 hAZİRAN 2022

TYT NEDİR? TYT AÇILIMI NEDİR?

TYT'nin açılımı "Temel Yeterlilik Testi" demektir. TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. TYT'de 40 soru Türkçe, 40 soru Matematik, 20 soru Sosyal Bilimler ve 20 soru da Fen Bilimleri'nden olacaktır. Toplam 120 sorudur.

YKS 3 oturumdan oluşan bir sınavdır. 1. oturumu ise TYT'dir. Sınava başvuran adayların TYT sınavına girmeleri zorunludur. Fakat diğer ikisine isteğe bağlı şekilde girebilirler.

AYT NEDİR? AYT AÇILIMI NEDİR?

AYT'nin açılımı "Alan Yeterlilik Testleri" demektir. AYT'de; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 soruları, Sosyal Bilimler-2 soruları, Matematik soruları ve Fen Bilimleri soruları bulunmaktadır. Toplam 160 sorudan oluşur.

AYT, TYT'nin 2. oturum sınavıdır. Girilmesi zorunlu değildir. Ama 4 yıllık üniversiteye gitmek isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır.

YDT NEDİR? YDT AÇILIMI NEDİR?

YDT'nin açılımı "Yabancı Dil Testi" demektir. YKS'nin 3. oturumudur. YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.

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