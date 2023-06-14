Üniversiteye Geçiş Sınavı YKS'nin ilk oturumu olan TYT için geri sayım başladı. Üniversite öğrencisi adayların gireceği ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2023! TYT sınavı ne zaman? TYT kaç dk? TYT kaç soru?

Yks'nin ilk oturumu olan TYT için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler sık sık TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2023! TYT sınavı ne zaman? TYT kaç dk? TYT kaç soru? sorularını soruyor. İşte tüm cevaplar…

TYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yks'nin birinci oturumu TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak. Öğrenciler sınava gelirken Sınava Giriş Belgesi ve su ile gelebilirler. Kapıda yapılacak olan aramalarda üzerlerinde hiçbir eşya bırakmamaları özellikle tavsiye ediliyor.

TYT SINAVI NE ZAMAN?

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS'nin ilk oturumu bu cumartesi (17 Haziran) gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınava, öğrencilerin en geç yarım saat öncesinde sınav yerinde hazır bulunarak sınavı beklemelidirler. Zira 10.15'te başlayacak sınav için kapılar saat 10.00'da kapanacaktır ve bu saatten sonra içeriye öğrenci alınmayacaktır.

TYT KAÇ DAKİKA? TYT KAÇ SORU?

YKS'nin birinci oturumu TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak. İlk oturum TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.