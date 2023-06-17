ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'da YKS sınavı gerçekleştiriliyor ve bu nedenle TYT cevapları ne zaman açıklanacak? Şeklinde birçok araştırma gerçekleştiriliyor. Peki, TYT cevapları ne zaman açıklanacak? TYT cevapları bugün açıklanır mı? TYT 2023 cevapları hangi tarihte açıklanacak?

Tyt sınav sonuçlarına dair araştırmalar devam ediyor. Sınav henüz sona ermediği için sınava katılan adayların yakınları ve diğer birçok vatandaş tarafından TYT cevapları ne zaman açıklanacak? Sorusuna internet üzerinde yanıt aranıyor. Öğrencilerin üniversite tercihleri ve gelecekleri üzerinde büyük etkisi olan bu sınavın sonuçları, büyük önem arz etmesi sebebiyle "TYT sınav sonuçları" olarak araştırılmakta. Peki, TYT cevapları ne zaman açıklanacak? TYT cevapları bugün açıklanır mı? TYT 2023 cevapları hangi tarihte açıklanacak?

TYT CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçları adaylara 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Temmuz ayının başında gerçekleştirilen sınavlar, Türkçe-Yabancı Dil Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamada tamamlanacak. TYT sınavı 17 Haziran'da, AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından, adayların sonuçlarına erişebileceği tarihi 20 Temmuz olarak belirlemiştir.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) 3 milyon 527 bin 463 aday başvurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 338 bin 14 aday başvuru yaptı.