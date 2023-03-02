Mart ayının gelmesiyle birlikte üniversite sınavı hazırlıklarını sürdüren öğrenciler başvuru takvimine ulaşmaya çalışıyor. Seçim ve sınav takviminin denk gelmesiyle nedeniyle ÖSYM tarafından geri çekilen sınav takvimi sonrası Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Yaşanan felaket sonrası birçok sınavda ertelemeye gidildi. Her sene haziran ayında gerçekleşen YKS'nin bu sene ne zaman olacağı merak ediliyor. TYT başvuru ne zaman 2023? YKS başvuru tarihleri ne zaman yapılacak? TYT-AYT-YDT ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Tyt, AYT, YDT sınavları için başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve başvuru ücreti bilgileri merakla araştırılıyor. Peki, TYT başvuru ne zaman 2023? YKS başvuru tarihleri ne zaman yapılacak? TYT-AYT-YDT ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

TYT BAŞVURU NE ZAMAN, 2023 YKS ERTELENDİ Mİ?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kasım ayında yayınladığı 2023 sınav uygulama takviminde üniversite sınavlarının 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı.

2023 seçimleriyle üniversite sınav tarihlerinin benzerlik göstermesiyle Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik sınav ve seçim takviminin üst üste gelemeyeceği bilgisini paylaşmıştı.

Henüz ÖSYM güncel sınav takvimini açıklamadı. Sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.