Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki aşamadan oluşur. Peki, TYT – AYT SÜRESİ: TYT ve AYT sınav süresi ne kadar? TYT – AYT sınav süresi kaç dakika? YKS sınav süreleri ne kadar?

Öğrencilerin sınav süreleri hakkında bilgi sahibi olması, sınav stratejileri oluşturmak ve zaman yönetimini doğru yapmak açısından son derece önemlidir. Bu nedenle Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) ve Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sınavına katılacak olan adaylar tarafından TYT ve AYT sınav süresi ne kadar? Sorusu araştırılmakta. Peki, TYT – AYT SÜRESİ: TYT ve AYT sınav süresi ne kadar? TYT – AYT sınav süresi kaç dakika? YKS sınav süreleri ne kadar?

TYT – AYT SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

2023 Yılında TYT sınav süresi 165 dakika, AYT sınav süresi 180 dakika, YDT sınav süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir. Ayrıca adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav giriş belgeleri ise ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVI BARAJI KALDIRILDI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır" denildi.

"Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir."