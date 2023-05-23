TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?

TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı ve 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınav YKS ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?