Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?

Gündem Haberleri

TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı ve 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınav YKS ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?

Üniversite adayları, TYT- AYT sınavları ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı ve 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. 2023 YKS sınav tarihi merak ediliyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? Detaylar haberimizdedir…

TYT- AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

YKS Sınavı Ösym Gündem Eğitim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title