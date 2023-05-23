TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?
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TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı ve 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınav YKS ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?
Üniversite adayları, TYT- AYT sınavları ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı ve 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. 2023 YKS sınav tarihi merak ediliyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? Detaylar haberimizdedir…
TYT- AYT SINAVLARI NE ZAMAN?
YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.
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