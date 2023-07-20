TYT- AYT puanı kaç yıl geçerli? YKS puanı kaç yıl kullanılır? soruları gündeme geliyor. Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılan YKS sonuçları ilan edildi. TYT- AYT puanı kaç yıl geçerli ve YKS puanı kaç yıl kullanılır araştırılıyor. TYT- AYT puanı kaç yıl geçerli ve YKS puanı kaç yıl kullanılır merak ediliyor. TYT- AYT puanı kaç yıl geçerli? YKS puanı kaç yıl kullanılır? Detaylar haberimizdedir…

TYT- AYT PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Tyt 2 yıl süresince geçerli aynı zamanda, TYT puanın 2 yıl boyunca geçerli olması şartı ise 200 puanın üzerinde bir puan almak gerekiyor. YKS'nin AYT oturumunda ise geçerlilik süresi 1 yıla indirgenmiştir. Öğrenciler YKS AYT puanını en fazla bir yıl kullanılıyor.

YKS PUANI KAÇ YIL KULLANILIR?

Yalnızca Temel Yeterlilik Sınavı 2 yıl süresince geçerli olmakta. TYT puanın 2 yıl boyunca geçerli olması şartı ise 200 puanın üzerinde bir puan alınmasıdır. YKS, AYT oturumunda ise geçerlilik süresi 1 yıla indirgenmiş olmakta. Öğrenciler YKS AYT puanını en fazla bir yıl kullanabilirler.