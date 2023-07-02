TYT açıklandı mı? 2023 ÖSYM takvimi: AYT, TYT ne zaman açıklanacak?

YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kalmasıyla beraber TYT açıklandı mı? AYT, TYT ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aradı. YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM takviminde belirtilmişti. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tyt açıklandı mı? Ayt, TYT ne zaman açıklanacak? soruları merak ediliyor. YKS sınavına giren adaylar sınava kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav sonuç tarihi yer alıyor. Arama motorlarında ÖSYM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT açıklandı mı? YKS sınavı ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor.

TYT AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

2023 ÖSYM TAKVİMİ