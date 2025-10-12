Modern futbolun en dikkat çeken genç savunmacılarından biri olan Tyrell Malacia, hem kulüp kariyerindeki hızlı yükselişi hem de milli takım performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Feyenoord altyapısından çıkıp Manchester United gibi dev bir kulübe transfer olan Malacia'nın futbol yolculuğu, birçok futbolseverin merak ettiği detaylarla dolu. Peki, Tyrell Malacia kimdir, kaç yaşında, nereli? Tyrell Malacia hangi takımda oynuyor? Tyrell Malacia'nın hayatına dair detaylar haberimizde...

TYRELL MALACİA KİMDİR?

Modern futbolun dinamik sol beklerinden biri olan Tyrell Malacia, futbol kariyerine emin adımlarla devam eden genç ve yetenekli bir savunma oyuncusudur. 17 Ağustos 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Malacia, futbolculuk kariyerine doğup büyüdüğü şehrin köklü kulübü Feyenoord'da adım atmıştır.

Curaçaolu bir baba ve Surinamlı bir annenin çocuğu olan Malacia, kültürel çeşitliliğin getirdiği güçlü karakter yapısıyla da dikkat çekmektedir. Özellikle sahadaki enerjisi, pozisyon bilgisi ve hücuma verdiği katkıyla kısa sürede hem Hollanda'nın hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiştir.

Futbolculuk kariyerinde Feyenoord ile önemli başarılar elde eden Malacia, 2022 yılında Premier League devi Manchester United ile sözleşme imzalamış; 2024-2025 sezonunda ise gelişimini sürdürmek adına kiralık olarak PSV Eindhoven forması giymeye başlamıştır.

TYRELL MALACİA KAÇ YAŞINDA?

Tyrell Malacia, 12 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 26 yaşındadır. 17 Ağustos 1999 doğumlu olan futbolcu, genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım seviyesinde önemli bir tecrübe kazanmıştır. Özellikle 20'li yaşlarının başlarında Premier League gibi zorlu bir ligde forma giymesi, onun yaşına oranla ne denli olgun bir oyuncu profili sergilediğini ortaya koymaktadır.

TYRELL MALACİA NERELİ?

Malacia, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde doğmuştur. Rotterdam, yalnızca Malacia'nın doğum yeri değil, aynı zamanda onun futbolculuk serüvenine başladığı, köklerine bağlı olduğu bir şehirdir. Etnik kökeni açısından ise Curaçao ve Surinam gibi farklı kültürlerin izlerini taşıyan bir yapıya sahiptir. Bu çok kültürlü geçmiş, onun karakterinde hem saha içinde hem saha dışında önemli izler bırakmıştır.

TYRELL MALACİA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2024-2025 sezonu itibarıyla Tyrell Malacia, Premier League ekibi Manchester United'ın sözleşmeli oyuncusudur, ancak bu sezon Hollanda Eredivisie temsilcisi PSV Eindhoven formasıyla sahaya çıkmaktadır. Manchester United ile 2022 yılında 4 yıllık sözleşme imzalayan Malacia, kariyerinde daha fazla süre alabilmek ve düzenli olarak ilk 11'de yer bulabilmek için PSV'ye kiralık olarak transfer olmuştur.

Malacia, PSV'de gösterdiği performansla yeniden Manchester United'da şans bulmayı hedeflerken, aynı zamanda milli takımda da kalıcı bir yer edinmek için mücadele etmektedir. PSV gibi genç oyunculara fırsat tanıyan bir takımda forma giymesi, onun gelişimi açısından oldukça stratejik bir hamle olmuştur.

TYRELL MALACİA PİYASA DEĞERİ

Tyrell Malacia'nın 2025 yılının ortalarındaki piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro seviyesindedir. Bu değer, Transfermarkt gibi güvenilir futbol veri platformlarında güncellenen bilgiler ışığında belirlenmektedir. Malacia'nın piyasa değeri, yaşının genç olması, uluslararası tecrübesi ve Premier League'de forma giymesi gibi faktörlerle şekillenmektedir.

Özellikle sakatlık geçmişi ve kulüpler arasındaki kiralık geçişler gibi detaylar piyasa değerinde dalgalanmalara yol açabilse de, Malacia hâlâ Avrupa'daki birçok kulübün radarında yer alan potansiyelli bir futbolcudur.