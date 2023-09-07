TYP SONUÇLARI 7-8-9 EYLÜL: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi! Malatya, Tokat, Adana İŞKUR TYP kura sonucu...

İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi 7-8-9 Eylül! İŞKUR TYP sonuçları her gün yapılan kura sonuçlarının ardından sorgulanıyor. Malatya, Tokat, Adana İŞKUR TYP kura sonuçları araştırılıyor. MEB, GSB, Valilik gibi kurumlara 9 ay boyunca istihdam edilmek üzere işçi alınacak. Alınacak işçiler kura çekilişiyle belirlenecek. Haberimizden, 7-8-9 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları asil yedek isim listesine ulaşabilirsiniz.

İşkur TYP kura sonuçları 7-8-9 Eylül tarihlerinde araştırılıyor. Malatya, Tokat, Adana İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulanıyor. İŞKUR TYP programı kapsamında MEB ve GSB bünyelerine personel alınacak. Kura çekimiyle belirlenecek personeller 9 ay boyunca çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na alınacak personeller okullarda temilik veya güvenlik görevlisi gibi görevlerde istihdam edilecek. 7-8-9 Eylül İŞKUR TYP kura sonucu sayfası haberimizde.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 7-8-9 EYLÜL (MALATYA, TOKAT, ADANA)

İŞKUR TYP programına alınacak personeller için her gün farklı illerde çekiliş yapılıyor. Çekilişlerin sonuçları ve isim listesi ilgili kurumun sayfasından duyuruluyor.

Örneğin, MEB Malatya TYP alımları için Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayfasına girebilir ve listeyi görüntüleyebilirsiniz. Listeler kura çekilişinden birkaç gün sonra sayfaya yüklenebiliyor.

İŞKUR TYP kura sonuçlarını e-Devlet kapısından da sorgulayabiliyorsunuz. T.C. Kimlik numarasıyla sisteme girdikten sonra kurada isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP İSMİ ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kura çekimi sonrası yayımlanan isim listelerinde adınız bulunuyorsa istenen evrakları hazırlamanız gerekiyor. Çoğu kurum Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, diploma fotokopisi, SGK Hizmet Döküm Belgesi, Adli Sicil Kaydı, İkametgah Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği gibi belgeler istemektedir. Belgelerin neler olacağına başvuru yaptığınız kurumun sonuç duyurusundan sonra ulaşabilirsiniz.

İlgili kurumun sitesinden sonucu kontrol ettikten sonra istenen evrakları ilgili kuruma belirlenen tarihler içerisinde teslim etmeniz gerekiyor.

MEB TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP, başvurusunda bulunmak için öncelikle İŞKUR portal sistemine üye olmanız gerekiyor.

Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz. İlanı bulduktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

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