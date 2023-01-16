İŞKUR TYP işçi alımı 2023 başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ile istihdama katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR TYP programı aracılığıyla alımlarını gerçekleştiriyor. Peki, TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başladı mı? İŞKUR MEB 2023 okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alım şartları ne?

İşkur TYP 2023 alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. İŞKUR üzerinden alımları gerçekleşen İŞKUR TYP personel alımı şartları ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başladı mı? İŞKUR MEB 2023 okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alım şartları ne? İşte detaylar haberimizde...

TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MEB bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin resmi ilan henüz yayınlanmadı. Alımlar her yıl İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. TYP arama işlemleri ekranında TYP Numarası, başvuru yapılacak il, ilçe, uygulama alanı seçilerek arama işlemi yapılabiliyor. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).