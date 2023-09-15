TYP kura sonuçları, birçok il, özellikle Elazığ, Ordu, Bursa, Samsun, Van gibi illerde açıklanmaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için TYP temizlik personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından, İŞKUR TYP kura sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki, TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI nasıl açılır? işte detaylar…

TYP için başvuru yapan vatandaşlar, İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesini öğrenmek için araştırma yapmaktadır. İşte TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI!

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TYP kura sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, başvuru yaptıkları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitelerini ziyaret edebilirler. Örneğin, Ordu ilindeki kura çekimi sonuçları, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

Örnek olarak, Bursa'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, TYP kapsamında istihdam edilecek kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek amacıyla yapılan kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir. Bu sonuçlara ulaşmak için ilgili resmi kurumların internet sitelerini takip etmek gerekmektedir.