İŞKUR TYP işçi alımı 2023 başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara güvenlik, çevre düzenlemesi, temizlik personeli gibi birçok alanda alımı yapılacak olan TYP alımları için başvurular ne zaman merak ediliyor. Peki, TYP İşkur başvurusu nasıl yapılır 2023? TYP personel alımları başladı mı, ne zamana kadar başvuru yapılabilir? İşkur TYP başvuru ekranı 2023! İşte detaylar...

TYP (yani açılımıyla Toplum Yararına Programlar) personel alımı projesi kapsamında okullarda temizlik ve güvenlik alanları için başvurular takip edilmektedir. Peki, TYP İşkur başvurusu nasıl yapılır 2023? TYP personel alımları başladı mı, ne zamana kadar başvuru yapılabilir? İşkur TYP başvuru ekranı 2023! TYP nedir? TYP başvuruları ne zaman başlıyor? TYP başvurular ayın kaçına kadar olacak?

TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2023?

MEB bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin resmi ilan henüz yayınlanmadı. Alımlar her yıl İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. TYP arama işlemleri ekranında TYP Numarası, başvuru yapılacak il, ilçe, uygulama alanı seçilerek arama işlemi yapılabiliyor. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP (Toplum Yararına Programlar) iş ilanları İşkur tarafından yayımlanmaktadır. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapılabiliyor.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor. İlan tarihleri henüz açıklanmadı. Detaylı takip için resmi web siteyi inceleyebilirsiniz. Ek olarak TYP başvurusu yapmak için sisteme üye olmanız gerekiyor.

TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).