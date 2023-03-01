Fenerbahçe Beko, ABD asıllı Yunan basketbolcu Tyler Dorsey ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardığını açıklamasının üzerinden ünlü basketbolcu hakkında araştırmalar başladı. Tyler Dorsey kimdir? Tyler Dorsey kaç yaşında, nereli? olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tyler Dorsey kimdir? Tyler Dorsey kaç yaşında, nereli? Tyler Dorsey hayatı ve biyografisi nedir?

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Yunan oyun kurucu Tyler Dorsey'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Peki, Tyler Dorsey kimdir? Tyler Dorsey kaç yaşında, nereli? Tyler Dorsey hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TYLER DORSEY KİMDİR?

18 Şubat 1996 günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Pasadena şehrinde dünyaya gelen 1,93 boyundaki Tyler Dorsey, annesi Yunan olduğu için çifte vatandaşlığa sahip. Lise basketbolunda başarılı bir kariyere sahip olan Dorsey, yaşıtları arasında ABD'nin en iyi 23. oyuncusu olarak görülüyordu. 2015 yılında Oregon Üniversitesi ile kolej kariyerine başlayan skorer guard, 2017 NBA Draftı'nın 41. sırasında Atlanta Hawks tarafından seçildi.

Çaylak senesinde Hawks formasıyla 56 maçta ortalama 17.4 dakika süre alan Dorsey, 7.2 sayı ve %36 üçlük isabetiyle mücadele etmişti. İkinci senesinde 48 maçta 14.5 dakika sahada kalıp 6.2 sayı üreten Dorsey, sezon ortasında Memphis Grizzlies'a takaslanmış ve sezon sonunda serbest kalmıştı.

2019 yılında Maccabi Tel Aviv formasıyla Avrupa macerasına adım atan Tyler Dorsey, buradaki performansının ardından 2021-22 sezonunda Olympiakos'a transfer olmuş ve Avrupa kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Tyler Dorsey geçen sezon Olympiakos formasıyla EuroLeague'de Final Four heyecanı yaşarken 12.8 sayı – 2.3 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarına imza atmıştı.

2022-23 sezonu başında yeniden NBA hayallerini peşine düşme kararı alan 27 yaşındaki oyuncu, Dallas Mavericks ile anlaşmış ancak zamanının çoğunu G-League'de Texas Legends formasıyla geçirmişti. Mavericks formasıyla ancak 3 maçta görev alabilen Dorsey, G-League'de ise maç başına 18.9 sayı 2.7 ribaund ve 4.6 asist ortalamalar yakalamıştı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

TYLER DORSEY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2017–2019Atlanta Hawks

2017–2018Erie BayHawks

2019Memphis Grizzlies

2019Memphis Hustle

2019–2021 Maccabi Tel Aviv

2021–2022 Olympiacos

2022Dallas Mavericks

2022Texas Legends

2023Texas Legends

2023Fenerbahçe Beko

TYLER DORSEY ÖDÜLLERİ

2× İsrail Ligi şampiyonu ( 2020 , 2021 )

Yunan Ligi şampiyonu ( 2022 )

Yunanistan Kupası galibi ( 2022 )

Yunanistan Kupası MVP'si ( 2022 )

Pac-12 Birinci Sınıf Takımı (2016)

Birinci Takım Parade All-American (2015)

Gatorade California Yılın Oyuncusu (2015)