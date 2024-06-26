TYÇ nedir, yetkinlikleri neler? Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ne demek? TYÇ logolu diploma nedir?

TYÇ logolu diploma nedir? TYÇ, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin kısaltmasıdır ve bu programların belirli niteliklere uygunluğunu gösterir.Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ise üniversitelerdeki eğitim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınabilirliğini sağlamak için oluşturulmuş bir sistemdir. TYÇ yetkinlikleri neler?

TYÇ NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda önemli bir değişikliğe gidiyor. Türkiye genelinde 109 üniversitenin toplamda 894 lisans ve 4 önlisans programı, bu yıl ilk kez TYÇ logosuyla yer alacak. Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum sağlamak amacıyla başlatılan bu adım, 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren belirli şartları karşılayan programlara mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanma izni verilmesini öngörüyor.

TYÇ logosu kullanımı için programların öncelikle Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) veya akredite edilmiş kuruluşlar tarafından akredite edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, program yeterlilik formunun ilgili standartlarla uyumlu olması ve Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'nda kayıtlı olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan programlar, YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilip YÖK'e sunuluyor. YÖK'ün onayıyla TYÇ Kurulu'na alınan programlar, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanma hakkını elde ediyor.

TYÇ logosu, diplomaların uluslararası alanda tanınmasını kolaylaştırarak iş bulma olanaklarını artırıyor. Ayrıca, yükseköğretim staj ve öğrenim dönemlerinin yurt dışında da geçerliği konusunda da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.