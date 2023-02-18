En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da an itibarıyla problem yaşanmakta. Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar tarafından Twitter çöktü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Twitter yorumlar neden gözükmüyor? Twitter sorun ne? Twitter çöktü mü? İşte detaylar...

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Twitter uygulamasında yorumlar kısmında Hay Aksi, bi hatayla karşılaştık yazısı yer almaktadır. Uygulamaya giriş yapmakta sıkıntı yaşayan kullanıcılar tarafından Twitter'da sorun ne? sorusu araştırılmakta. Peki, Twitter yorumlar neden gözükmüyor? Twitter sorun ne? Twitter çöktü mü? Detaylar haberimizde...

TWİTTER YORUMLAR NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: