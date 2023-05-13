Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu! Geçtiğimiz gün Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakacağını açıklamıştı. Bunun ardından Twitter'ın yeni Ceo'su kim olacak merak edilmişti. Peki, Twitter yeni CEO'su kimdir, Linda Yaccarino kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Twitter'ın yeni CEO'su kim oldu 2023? İşte detaylar...

Twitter'ın yeni CEO 'su kim oldu merak ediliyor. Peki, Twitter yeni CEO'su kimdir, Linda Yaccarino kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Twitter'ın yeni CEO'su kim oldu 2023? Twitter Elon Musk neden bıraktı? İşte bilgiler...

TWİTTER YENİ CEO'SU KİM OLDU 2023?

Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino oldu.

LİNDA YACCARİNO KİMDİR?

Linda Yaccarino (1962 veya 1963 doğumlu) bir Amerikan medya yöneticisidir. NBCUniversal için reklam satışları başkanıydı. 12 Mayıs 2023'te Elon Musk, X Corp. ve Twitter'ın CEO'su olarak Yaccarino'nun yerini alacağını duyurdu.

Hayatın erken dönemi ve eğitim

Yaccarino, New York, Deer Park'ta büyüdü. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Donald P. Bellisario İletişim Koleji'nden 1985 yılında telekomünikasyon alanında lisans derecesi ile mezun oldu.

Kariyer

Yaccarino, Turner Entertainment'ta 15 yıl çalıştı ve yenilikçi reklamcılık ve pazarlama çözümlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı reklam satışlarından sorumlu başkan yardımcısı ve operasyon müdürü oldu. Yaccarino, Ekim 2011'de NBCUniversal'a katıldı. NBCUniversal'ın reklam satışlarının başkanı olarak, Peacock akış hizmetinin başlatılmasında önemli bir rol oynadı.

Yaccarino, 2014 yılında Reklam Konseyi'ne katıldı. 2018'de Başkan Donald Trump, onu Başkan'ın Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne atadı. Yaccarino, Ocak 2021'de 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek bir dönem için Reklam Konseyi'nin yönetim kurulu başkanı oldu. Başkan olarak Yaccarino, Papa Francis'in yer aldığı bir koronavirüs aşısı kampanyası oluşturmak için 2021'de Biden yönetimiyle ortaklık kurdu. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nun Geleceğin İş Görev Gücü'ne başkanlık etti.

Yaccarino, 12 Mayıs 2023'te NBCUniversal'dan istifa etti ve aynı gün Elon Musk, Yaccarino'nun X Corp. ve Twitter'ın yeni CEO'su olacağını duyurdu.