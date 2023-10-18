Sosyal medya devi Twitter'ın ücretli olacağı iddiaları kullanıcıları endişelendirdi. Bu iddiaların doğruluk payı ve Twitter'ın ne zaman ücretli olacağı konusu merak konusu oldu. Peki, Twitter (X) ücretli olacak mı? Twitter ne zaman ücretli olacak? İşte detaylar...

Twitter ücretli olacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri birçok değişim yaptı. Twitter'a abonelik sisteminin getirilmesinin ardından şimdilerde tweet paylaşımlarının ücretli olacağı yönünde haberler gündeme geldi. Peki, Twitter (X) ücretli olacak mı? Twitter ne zaman ücretli olacak? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÜCRETLİ OLACAK MI?

Sosyal medya devi Twitter kullanıcılarından ücret alma planlarını doğruladı. Twitter resmi hesabından yapılan paylaşımda, "17 Ekim 2023 itibarıyla iki ülkedeki yeni kullanıcılar için yeni bir abonelik yöntemi olan 'Bot Değil'i test etmeye başladık" ifadeleri yer aldı. Buna göre, uygulamaya yeni kayıt olan kullanıcıların paylaşımda bulunabilmesi için yılda 1 ABD doları ödeme yapması gerekecek.