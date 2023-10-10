10 Ekim tarihinde Twitter'a erişimde sorun yaşandı. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna giriş yapmakta zorluk çekti. Sorunun neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Peki, Twitter çöktü mü, sorun ne? 10 Ekim Twitter neden açılmıyor? İşte detaylar...

Twitter (X) çöktü mü, sorun ne? 10 Ekim Twitter neden bağlanmıyor?

10 Ekim Salı günü Twitter çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Twitter'da meydana gelen sorunun kaynağı sorgulatılıyor. Twitter neden açılmıyor merak konusu oldu. En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da yaşanan sıkıntı nedir araştırılmaktadır. Peki, Twitter çöktü mü, sorun ne? 10 Ekim Twitter neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

10 EKİM TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. Twitter'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre Twitter'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.