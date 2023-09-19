19 Eylül'de Twitter'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. 'Twitter çöktü mü?' sorusu gündeme geldi. Peki, Twitter (X) çöktü mü? 19 Eylül Twitter sorun ne, neden açılmıyor? İşte detaylar...

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girişte sıkıntılar yaşanmakta. Kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Twitter çöktü mü sorusu araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Twitter'da meydana gelen sorunun kaynağı sorgulatılıyor. Twitter neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, Twitter (X) çöktü mü? 19 Eylül Twitter sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

19 Eylül Salı günü Twitter'a girişte sıkıntılar yaşandığı bildirildi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter çöktü mü sorusu araştırılmaktadır. Son 24 saatte bildirilen raporlara göre Twitter'da anlık olarak girişte sorunlar yaşanmaktadır. Hatanın kaynağı hakkında şirketten henüz bir açıklama gelmemiştir.