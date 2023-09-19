Sosyal medya devi Twitter'ın ücretli olacağına dair iddialar gündemde yer alıyor. Kullanıcılar, bu iddiaların doğru olup olmadığını merak ediyor. Peki, Twitter ücretli mi olacak? X (Twitter) ne zaman ücretli olacak? Twitter ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

En çok tercih edilen platformlar arasında yer alan Twitter, ücretli mi olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Elon Musk'ın son açıklamasının ardından Twitter ücretli oluyor iddiaları gündeme geldi. X ücretli olacak mı, ne zaman ücretli olacak merak konusu oldu. Ücretli olması durumunda fiyat tarifeleri ne kadar olacak araştırılmaktadır. Peki, Twitter ücretli mi olacak? X (Twitter) ne zaman ücretli olacak? Twitter ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yakında tamamen ücretli olabileceğini söyledi. Şirketten konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

X NE ZAMAN ÜCRETLİ OLACAK?

Elon Musk, bot veya "otomatik" hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun, X için bir ödeme sistemi geliştirilmesi olduğunu savundu. Musk, "Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz" dedi. X'in sahibi bu açıklamayı ABD'nin California eyaletinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesi sırasında yaptı, İsrail'i de teknoloji sektöründeki öncü rolü nedeniyle övdü. BBC, Musk'ın sözleri sonrası daha detaylı bilgi almak için X'le temasa geçti ancak şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.