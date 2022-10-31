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Twitter ücretli mi olacak? Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesap aylık kaç TL olacak?

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Twitter ücretli mi olacak? Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesap aylık kaç TL olacak?

Geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın aldığını duyuran Elon Musk'ın mavi tik özelliğini ücretli paket olarak satmayı düşündüğü öne sürüldü. Bunun ardından vatandaşlar mavi tikli hesap kullanımı aylık kaç TL, ne kadar merak etti. Peki, Twitter ücretli mi olacak? Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesap aylık kaç TL olacak? İşte detaylar...

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın aldığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Musk bir de "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti. Twitter ücretli mi olacak? Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesap aylık kaç TL olacak?

Geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın aldığını duyuran Elon Musk'ın mavi tik özelliğini ücretli paket olarak satmayı düşündüğü öne sürüldü. Buna göre henüz ülkemizde kullanıma sunulmayan Twitter Blue özelliğini kullanan kullanıcıların mavi tik simgesini kaybetmemek için aylık 19,99 dolar ödemesi gerekecek.

Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti. Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk, "Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım." dedi.

Tüm dünyada sosyal medya kullanıcıları Musk ile birlikte Twitter'da nelerin değişeceğini merakla beklemeye başladı. Musk'ın Twitter'da onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketlemesini paralı hale getirmeye başlayacağı iddia edildi. Buna göre şirket, yakında mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacak. Önerilen plan kapsamında Twitter, mavi tik doğrulamasını ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue kullanıcılarına sunacak.

Mevcut Twitter Blue aboneleri; düzenleme düğmesi, özel okuyucu modu, yer imleri ve daha fazlası gibi özellikler için ayda 4,99 dolar ödüyor. Ancak bu paketin fiyatı aylık 19.99 dolara çıkacak. Abonelik fiyatının 19.99 dolara çıkmasına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara 90 günlük süre verilecek. 90 günün sonunda Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların mavi tiklerini kaybedeceği söyleniyor. Öte yandan, Twitter Blue özelliğinin henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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