Twitter'da meydana gelen hata sonrasında sorunun kaynağı araştırılmaktadır. Tweetler şu anda alınamıyor hatası nedir merak konusu oldu. Peki, Twitter Tweetler şu anda alınamıyor hatası nedir? Twitter erişim sorunu mu var? İşte detaylar...

Twitter'a giriş yapan kullanıcılar "Tweetler şu anda alınamıyor" hatasıyla karşılaşmaktadır. Twitter'da erişim sorunu mu var merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Twitter'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Peki, Twitter Tweetler şu anda alınamıyor hatası nedir? Twitter erişim sorunu mu var? Tweetler şu anda alınamıyor! Detaylar haberimizde...

TWİTTER ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Twitter'da meydana gelen hata sonrasında çöktü mü sorusu araştırılmaktadır. Twitter için son 24 saat içerisinde rapor edilen kesintiler şu şekildedir:

En çok bildirilen hatalar:

%43 Sunucu Bağlantı

Sunucu Bağlantı %30 Uygulama

Uygulama %27 İnternet Sitesi

TWİTTER TWEETLER ŞU ANDA ALINAMIYOR HATASI NEDİR?

Twitter kullanıcıları, Tweetlerini gönderirken veya gönderdikten sonra 'Tweetler şu anda alınamıyor' hatası ile karşılaşabiliyor. Bu hata genellikle Twitter sunucularında yaşanan bir sorun veya teknik bir arıza nedeniyle ortaya çıkıyor. Kullanıcılar, bu hatayı çözmek için Twitter'ın resmi destek kanallarından yardım alabilir veya bir süre sonra tekrar deneyebilirler.