Twitter tek kelime etkinliği nedir, kimler katıldı, ne dedi? 2 Eylül Twitter tek kelime yazma etkinliğinde kimler ne dedi? Kimler ne tweet paylaştı?
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Twitter'da bugün tek kelime etkinliği başlatıldı. Dünya çapındaki etkinliğe birbirinden ünlü sayfalar ve isimler katıldı. Peki, Twitter tek kelime etkinliği nedir? Twitter tek kelime etkinliğine kimler katıldı? Kimler ne tweet paylaştı? En çok beğeni alan tweetler hangisi? İşte detaylar...
Bugün 2 Eylül 2022 Twitter'da tek kelime etkinliği yapılıyor. Birçok ünlü isim, sanatçı, siyasetçi, sporcu vb. kişiler tek kelime etkinliğine katıldı. Peki, kimler tek kelime ne dedi, ne yazdı? Hepsi yazımızda...
TWİTTER TEK KELİME İLE TWEET ATANLAR! KİM HANGİ TWEETİ ATTI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Türkiye"
Ahmet Davutoğlu:"Seçim"
Mustafa Sarıgül: "Değişim"
Muharrem İnce: "Memleket"
Ekrem İmamoğlu: "İcraat"
Temel Karamollaoğlu:"Yeter"
Mansur Yavaş: "Ankara"
Ümit Özdağ: "Türk Milleti"
Kemal Kılıçdaroğlu: "Zam"
Meral Akşener: "Hürriyet"
Fahrettin Koca:"Sağlık"
Yıldız Teknik Üniversitesi:"Lider"
CNN TÜRK:"haber"
Ali Babacan: "Özgürlük"
Dünyaca ünlü sayfalar:
Visual Studio Code : "code"
Galatasaray EN : "champion"
En çok beğeni alan tweetler: