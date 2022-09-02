Twitter tek kelime etkinliği nedir, kimler katıldı, ne dedi? 2 Eylül Twitter tek kelime yazma etkinliğinde kimler ne dedi? Kimler ne tweet paylaştı?

Twitter'da bugün tek kelime etkinliği başlatıldı. Dünya çapındaki etkinliğe birbirinden ünlü sayfalar ve isimler katıldı. Peki, Twitter tek kelime etkinliği nedir? Twitter tek kelime etkinliğine kimler katıldı? Kimler ne tweet paylaştı? En çok beğeni alan tweetler hangisi? İşte detaylar...