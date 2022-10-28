SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz gün Twitter'ı satın aldığını kişisel sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Elon Musk'ın Twitter hesabından attığı son tweet sonrasında Spoiler Alert kelimesinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, Twitter Spoiler Alert ne demek? Elon Musk spoiler alert tweeti! Spoiler Alert ne demek? İşte detaylar...

Dünyanın en zengini olan milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elon Musk, geçtiğimiz gün Twitter'ı satın aldığını kişisel sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Ünlü milyarderin Twitter hesabından attığı son tweet sonrasında Spoiler Alert kelimesinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, Twitter Spoiler Alert ne demek? Elon Musk Spoiler Alert tweeti! Spoiler Alert ne demek? Detaylar haberimizde...

4 KRİTİK İSMİ GÖREVDEN ALDI

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilirken, dünyaca ünlü milyarderin ilk icraatı ise büyük ses getirdi. Söz konusu haberlerde Musk'ın, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi.

42 MİLYON DOLAR ALACAK

Bloomberg'in haberine göre, sadece 11 aydır Twitter'da CEO olarak görev yapan Parag Agrawal, şirketten en az 42 milyon dolar tazminat alacak. Araştırma şirketi Equilar'ın tahminlerine göre, aylık maaşı 1 milyon dolar olan Agrawal Twitter'ın hisse değerine göre belirlenen tüm haklarını alarak şirketten ayrılacak. Uzun süredir sosyal medya platformunda çalışan Parag Agrawal, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin görevden ayrılmasının ardından geçen yıl kasımda koltuğa oturmuştu.

TWİTTER SPOİLER ALERT NE DEMEK?

Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra attığı tweet kısa sürede gündem oldu. Musk'ın attığı tweette Spoiler Alert yazısının yer alması dikkat çekti.