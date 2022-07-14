Twitter sorun ne? Twitter SON DAKİKA! erişim sorunu!

Twitter neden açılmıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter'da akşam saatlerinde yaşanan paylaşım problemi ve sayfa güncelleme sorunu sonrası vatandaşlar tarafından " "Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twittera giremiyorum araştırması ve Twitter down! Twitter'da sorun mu var?" soruları araştırılmakta. Twitter sorun ne?

TWİTTER SORUN NE?

Birçok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Dünya genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfanın yenilenmediği de belirtiliyor.

Twitter - Downdedector