Twitter sorun mu var ve 8 Şubat Çarşamba Twitter problem mi var sorular sosyal mdyada güdem oldu. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Twittersorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 8 Şubat Çarşamba Twitter problem mi var? Twitter sorun mu var?

Sosyal medya çöktü mü? Twitter, Instagram, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor?

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Twitter sorun mu varsorusunu araştırmaya başladı. Peki, Twitter sorun mu var? 8 Şubat Çarşamba Twitter problem mi var? İşte detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

8 ŞUBAT TWİTTER'A NE OLDU?

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

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