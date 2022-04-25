SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alarak dev sosyal medya platformunun yeni patronu oldu. Twitter satıldı mı, kim aldı? Twitter kaç paraya, ne kadara satıldı? Twitter'ı kim satın aldı?

TWİTTER SATILDI MI? TWİTTER'I KİM ALDI?

ABD'li iş insanı Elon Musk ile sosyal medya platformu Twtitter arasındaki görüşmeler sonuçlandı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alarak dev sosyal medya platformunun yeni patronu oldu.

Daha önce Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini borsada satın alan ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın aldı. Musk'ın 44 milyar dolar değerindeki teklifi kabul edildi. Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi.

"TWİTTER DİJİTAL ŞEHİR MEYDANIDIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." ifadesini kullandı.

Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini belirten Musk, Twitter'ın muazzam bir potansiyeli olduğunu, onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcılarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

TRUMP TWİTTER'A DÖNMEYECEK

Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendiren eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan 'Truth' adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıkladı.

Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından temelli kapatılan Twitter hesabıyla ilgili, "Twitter'a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter'ı satın alır çünkü o Twitter'ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth'ta kalacağım." ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULUNA MAAŞ VERMEYECEK

Musk, daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'ı satın alması durumunda şirketin yönetim kurulunda görev alacak kişilere maaş ödenmeyeceğini belirtmişti.

Tesla CEO'su, Twitter'ın yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini vurgulamıştı.

MUSK ÜCRET ÖDEYEN KULLANICILARA ÖNCELİK VERECEK

Musk, Twitter'a ödeme yapan üyelerin daha fazla premium özelliklere ulaşması gerektiğini söylemişti. Twitter'ın yeni sahibi, sosyal medya hizmetinin premium özellikler için ödeme yapan kullanıcılara sıfır reklam sunmasını istiyor.

Ayıca yatırımcı Michael Burry'nin, onay işaretini kaybettiği için şikayet etmesinden sonra, Musk Burry'ye hesabı geri alacağını söyleyerek şirketin tüm Twitter Blue kullanıcılarına kimlik doğrulama onay işaretleri vermesini önerdi.

Şu anda Twitter'ın aylık abonelik hizmeti Twitter Blue, kullanıcılara, bazı reklamsız makaleler ve bir tweet'i başkaları tarafından görülmeden geri çekme gibi premium özellikler sunuyor. Özellik, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Musk ise bu özelliği biraz daha genişletmeyi planlıyor gibi. Musk'ın ücret ödeyen kullanıcılara daha fazla özellik sunma isteği, platformun artık paralı mı olacağı sorusunu da akıllara getiriyor.

ZEHİR HAPI ÖNLEMİ DEVREYE GİRMİŞTİ

Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter, 14 Nisan'da yapılan teklife sıcak bakmamış ve Musk'ın hissesini artırmasını engellemek için 'zehir hapı' önlemi almıştı. Zehir hapı olarak adlandırılan önlemle şirket, potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata hisse satın alma hakkını koruyor.

Haberler.com - Gündem