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Twitter sarı tik ne demek? Sarı tik ne anlama geliyor, hangi hesaplara sarı tik veriliyor?

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Twitter sarı tik ne demek? Sarı tik ne anlama geliyor, hangi hesaplara sarı tik veriliyor?

Elon Musk'un Twitter'ı satın almasının ardından Twitter'da yenilikler gözle görülür şekilde kullanıcılara yansıyor. O yeniliklerden birisi de Twitter sarı tik onay işareti. Peki, Twitter'da sarı tik ne demek? Sarı tik ne anlama geliyor, hangi hesaplara sarı tik veriliyor? Kullanıcılar sarı tik nasıl alınır, hangi hesaplar alabilir merakta.

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Twitter sarı tik ne demek? Elon Musk'un Twitter'ı satın almasının ardından Twitter'da yenilikler gözle görülür şekilde kullanıcılara yansıyor. O yeniliklerden birisi de Twitter sarı tik onay işareti. Peki, Twitter'da sarı tik ne demek? Sarı tik ne anlama geliyor, hangi hesaplara sarı tik veriliyor? Kullanıcılar sarı tik nasıl alınır, hangi hesaplar alabilir merakta. İşte detaylar...

TWİTTER SARI TİK NE DEMEK?

Twitter'da sarı tik ilgili hesabın Twitter'da resmi bir işletme topluluğu için onaylı olduğunu ifade etmektedir. Şirketlerin resmi hesapları için Twitter'da sarı onay tiki kullanılmaktadır.

Twitter sarı tik ne demek? Sarı tik ne anlama geliyor, hangi hesaplara sarı tik veriliyor?Twitter sarı tik

Twitter sarı tik ne demek? Sarı tik ne anlama geliyor, hangi hesaplara sarı tik veriliyor?

*Twitter sarı tik sadece kurumsal işletme hesaplarına alınabilmektedir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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