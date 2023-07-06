ABD'li girişimci Mark Zuckerberg tarafından sabah saatlerinde kullanıma açılan yeni sosyal medya platformu ve Twitter rakibi Threads nedir? Twitter rakibi olarak çıkan Threads nasıl kullanılır? Threads nereden yüklenir? işte merak edilen detaylar!

Sabah saatlerinde kullanıma açılan yeni sosyal medya platformu Threads hakkında araştırmalar devam ediyor ve insanlar Twitter rakibi Threads nedir? Sorusuna yanıt arıyor. Kullanılmaya başladığı andan itibaren insanların dikkatini çeken ve Twitter rakibi olarak çıkan Threads nasıl kullanılır? Threads nereden yüklenir? İşte Twitter rakibi Threads hakkında merak edilenler!

TWİTTER RAKİBİ THREADS NEDİR?

ABD'li girişimci Mark Zuckerberg'in sahip olduğu sosyal medya platformu Meta, Twitter'a rakip olduğu belirtilen Threads adlı yeni sosyal medya platformudur. Daha öncesinde Apple sanal mağazalarında 'ön indirme' durumda olan Threads'in tanıtımında "Fikirleri ve trendleri yazıyla paylaş" sloganı yer aldı. Platform Perşembe günü itibariyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

TWİTTER RAKİBİ OLARAK ÇIKAN THREADS NASIL KULLANILIR?

Threads, temelde Twitter ile aynı mantık üzerine inşa edilmiş bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar fikir ve düşüncelerini metin veya görsel ile birlikte belirtiyor ve bu şekilde Threads platformu üzerinden paylaşabiliyor.

THREADS MAİL İLE GİRİŞ YOK MU, SADECE INSTAGRAMLA MI GİRİŞ YAPILIYOR?

Uygulamayı kullanabilmek için Instagram hesabınızın olması gerekiyor. Threads'e mail ile giriş yok, sadece Instagramla giriş yapılıyor.

Meta şirketine ait olan Facebook, Twitter'a rakip olacak Threads platformu kullanıma açıldı. Threads, Instagram ile bağlantılı olarak çalışacak ve Apple App Store'da yerini aldı. Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter'a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor. Threads kayıt olmak için App Store ya da Google Play Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz.

THREADS NE DEMEK?

Threads, iş parçacığı demektir. İş parçacığı (İng. İngilizce: thread), bilgisayar biliminde, bir işin eş zamanlı olarak işlenen her bir bölümüdür. İş parçacığı ve işlem arasındaki fark bir işletim sisteminden diğerine değişmekle birlikte genel olarak iş parçacığının oluşturuluşu ve kaynakların paylaşılmasıdır.