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Twitter neden X oldu? Twitter mobil logosu X oldu

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Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar, Twitter'ın logosunun X olmasının ardından sebebini merak etti. Peki Twitter neden X oldu? İşte, Twitter mobil logosu X oldu! Peki neden?

Twitter neden X oldu? Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar, Twitter'ın logosunun X olmasının ardından sebebini merak etti. Peki Twitter neden X oldu? İşte, Twitter mobil logosu X oldu! Peki neden? Detaylar...

TWİTTER NEDEN X OLDU?

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirdi.

Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıkladı.

Twitter'ın platformdaki resmi hesabının profil fotoğrafının "X" harfi ile değiştirildiği görülürken, Elon Musk'ın hesabındaki kuş logosunun yerini de bu X harfinin aldığı görüldü.

Ayrıca "X.com" adresinde kuş logosunun yerine de X logosu çıkıyor.

Musk, 23 Temmuz'da yaptığı paylaşımda "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." ifadelerini kullanmıştı.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

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