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Twitter neden giriş yapamıyorum?

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Twitter neden giriş yapamıyorum?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapıyor. Konu hakkında detaylar merak edilirken Twitter neden giriş yapamıyorum konusu araştırıldı.

Twitter'da yapılan paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncelleme yapılmaması sonrası Twitter'da sorun olup, olmadığı merak ediliyor. Peki, neden Twitter giriş yapamıyorum?

TWİTTER NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

Birçok kullanıcıda başlayan "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Uygulamada yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfanın yenilenmediği de belirtiliyor.

Hata görüntüsü:

Twitter neden giriş yapamıyorum?

Hata bildirimleri:

Twitter neden giriş yapamıyorum?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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