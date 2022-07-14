Twitter neden çöktü? Twitter 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.' hatası nedir?

Twitter'da yapılan paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncelleme yapılmaması sonrası Twitter'da sorun olup, olmadığı merak ediliyor. Peki, Twitter nedne çöktü? Twitter "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hatası ne?

TWİTTER SAYFA YENİLEME HATASI NEDİR?

Birçok kullanıcıda başlayan "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Uygulamada yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfanın yenilenmediği de belirtiliyor.

Hata görüntüsü:

Twitter

Hata bildirimleri:

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