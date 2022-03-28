Twitter neden açılmıyor? 28 Mart Pazartesi Twitter da sorun mu var?

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TWİTTER SORUN MU VAR? (28 Mart PAZARTESİ 2022)

Bugün akşam saatlerinde Twitter'a giren bazı kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hatası ile karşılaştı. Bazı sayfalarda ve anasayfada bu hata karşımıza çıkabiliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuanda Twitter'a giriş yapılabiliyor fakat bazı kullanıcılar tweetleri göremiyor.

Twitter sorun bildirimi:

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