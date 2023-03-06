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Twitter neden açılmıyor? Twitter'a ne oldu? Twitter sorun mu var, sorun ne?

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Twitter neden açılmıyor? Twitter'a ne oldu? Twitter sorun mu var, sorun ne?

Bugün akşam saatlerinde Twitter kullanıcıları siteye girişte sorun yaşadıkları için Twitter çöktü mü, ne oldu, problem mi var sorularını araştırdı. Peki, Twitter neden açılmıyor? Twitter'a ne oldu? Twitter sorun mu var, sorun ne?

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Twitter neden açılmıyor? Bugün akşam saatlerinde Twitter kullanıcıları siteye girişte sorun yaşadıkları için Twitter çöktü mü, ne oldu, problem mi var sorularını araştırdı. Peki, Twitter neden açılmıyor? Twitter'a ne oldu? Twitter sorun mu var, sorun ne? Detaylar!

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter'da son 1 saattir bazı kesintilerin raporlandığı görülüyor. Konu ile ilgili Twitter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitter neden açılmıyor? Twitter'a ne oldu? Twitter sorun mu var, sorun ne?

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