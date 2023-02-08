Twitter 8 Şubat 2023 Çarşamba bugün çöktü. Twitter'a girerken bazı problemler yaşanıyor. Peki, Twitter neden açılmıyor, tweetler neden gözükmüyor? 8 Şubat 2023 Twitter çöktü mü, Twitter'da problem mi var? Twitter ne zaman düzelir? Twitter hatası nasıl düzelir? Twitter nasıl açılır? İşte detaylar...

Twitter çöktü mü? merak ediliyor. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Twitter çöktü mü? merak etti. Peki, Twitter çöktü mü? 8 Şubat Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var? Twitter neden açılmıyor, tweetler neden gözükmüyor? 8 Şubat 2023 Twitter çöktü mü, Twitter'da problem mi var? İşte detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

Downdetector

8 Şubat 2023 Twitter'a giren bazı kullanıcılar Twitter'ın açılmadığını görüyor. Twitter'ın en kısa sürede düzelmesi bekleniyor.

TWİTTER TWEETLER NEDEN GÖRÜNMÜYOR?

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Türkiye genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfa'nın yenilenmediği de belirtiliyor.