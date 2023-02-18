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Twitter neden açılmıyor? 18 Şubat Twitter sorun ne? Twitter neden giriş yapılmıyor?

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Twitter neden açılmıyor? 18 Şubat Twitter sorun ne? Twitter neden giriş yapılmıyor?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Twitter çöktü mü? sorusu merak konusu oldu. Peki, Twitter neden açılmıyor? 18 Şubat Twitter sorun ne? Twitter neden giriş yapılmıyor? İşte detaylar...

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Twitter çöktü mü? En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Hay Aksi bir hatayla karşılaştık yazısı ile karşılaşan kullanıcılar hatanın kaynağını araştırmakta. Peki, Twitter neden açılmıyor? 18 Şubat Twitter sorun ne? Twitter neden giriş yapılmıyor? Detaylar haberimizde...

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

Twitter neden açılmıyor? 18 Şubat Twitter sorun ne? Twitter neden giriş yapılmıyor?

Oturum Açma %50

Yükleme %28

Gönderme %22

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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