Twitter çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Bugün Twitter'a girmeye çalışan bazı kullanıcılar hata ile karşılaştı. Peki, Twitter ne zaman düzelir? 8 Şubat Twitter'a nasıl girilir? Twitter neden kapandı, ne zaman açılır? Twitter tamamen çöktü mü? İşte detaylar...

Twitter sorun mu var? 8 Şubat Çarşamba Twitter problem mi var?

Twitter 8 Şubat 2023 Çarşamba bugün çöktü. Twitter'a girerken bazı problemler yaşanıyor. Peki, Twitter neden açılmıyor, tweetler neden gözükmüyor? 8 Şubat 2023 Twitter çöktü mü, Twitter'da problem mi var? Twitter ne zaman düzelir? Twitter hatası nasıl düzelir? Twitter nasıl açılır? Twitter ne zaman düzelir? 8 Şubat Twitter'a nasıl girilir? Twitter neden kapandı, ne zaman açılır? Twitter tamamen çöktü mü? Ayrıntılar sizlerle...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? (8 ŞUBAT 2023)

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Türkiye genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfa'nın yenilenmediği de belirtiliyor.

Downdetector

8 Şubat 2023 Twitter'a giren bazı kullanıcılar Twitter'ın açılmadığını görüyor. Twitter'ın en kısa sürede düzelmesi bekleniyor.

TWİTTER'A NASIL GİRİLİR?

Yapılan açıklamaya göre şimdilik Twitter'a sadece VPN ile giriş yapılabiliyor.

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELİR?

Twitter'da bugün erişim sorunu yaşanıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Twitter'ın en kısa zamanda düzelmesi bekleniyor.