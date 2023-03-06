Twitter 8 Şubat 2023 Çarşamba bugün çöktü. Twitter'a girerken bazı problemler yaşanıyor. Peki, Twitter neden açılmıyor, tweetler neden gözükmüyor? Peki, Twitter ne zaman düzelecek? Mobil, PC Twitter ne zaman düzelir?

Elon Musk etkisi: Twitter eskisi kadar güvenli değil

Bugün Twitter'a girmeye çalışan bazı kullanıcılar hata ile karşılaştı. Peki, Twitter ne zaman düzelecek? Mobil, PC Twitter ne zaman düzelir? İşte, detaylar…

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELİR?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Türkiye genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfa'nın yenilenmediği de belirtiliyor.

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