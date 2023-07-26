Twitter CEO'su Elon Musk'ın "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadelerinin ardından beklenen gerçekleşti. Merak edilenler arasında ise Twitter mobile X oldu mu? Twitter X mi oldu? Twitter X nedir? soruları aratılıyor.

Twitter mobile X oldu mu? Twitter X mi oldu? Twitter X nedir? soruları gündemde yer alıyor. Twitter'ın CEO'su Elon Musk dün akşam sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Peki, Twitter mobile X oldu mu? Twitter X mi oldu? Twitter X nedir?

TWİTTER MOBİLE X OLDU MU?

Twitter CEO'su Elon Musk'ın "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadelerinin ardından beklenen gerçekleşti. Twitter kullanıcıları, şirketin yeni logosu olan X'in kuş logosunun yerini almasıyla şaşkına döndü.

"YAKINDA TÜM KUŞLARA VEDA EDİYORUZ"

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

YENİ LOGOYU PAYLAŞTI

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti. Bu gelişmenin ardından Twitter'ın hesap isimleri ve logosu da değişti.