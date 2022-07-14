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Twitter mobil çöktü mü? Twitter mobil sorun ne?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Twitter mobil çöktü mü? Twitter mobil sorun ne?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapıyor. Konu hakkında detaylar merak edilirken Twitter mobil çöktü mü? Twitter mobil sorun ne konuları araştırıldı.

Twitter'da yapılan paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncelleme yapılmaması sonrası Twitter'da sorun olup, olmadığı merak ediliyor. Peki, Twitter mobil çöktü mü? Twitter mobil sorun ne?

TWİTTER MOBİL ÇÖKTÜ MÜ? TWİTTER MOBİL SORUN NE?

Birçok kullanıcıda başlayan "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Uygulamada yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfanın yenilenmediği de belirtiliyor.

Hata görüntüsü:

Hata bildirimleri:

Twitter mobil çöktü mü? Twitter mobil sorun ne?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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