SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz gün Twitter'ı satın aldığını kişisel sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan aylık ödeme alacağını söylemesinin ardından fiyatı merak konusu olmuştu. Peki, Twitter mavi tik ücreti nedir? Mavi tik kaç TL oldu? Twitter mavi tik fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak 4 üst düzey ismin işine son vermiş ve yönetim kurulunu feshetti. Böylelikle şirketin tek yöneticisi olan Musk, mavi tik konusunda da kararını verdi. Peki, Twitter mavi tik ücreti nedir? Mavi tik kaç TL oldu? Twitter mavi tik fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NEDİR?

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, mavi tikin aylık 20 dolar olacağını söylentilerine son noktayı koydu. Mavi tikin aylık 8 dolar olacağını duyuran Musk, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç! Ayda 8 dolara mavi tik" ifadelerini kullandı.

TWİTTER MAVİ FİYATI NE KADAR?

Son zamanlarda mavi tikin 20 dolar olacağı konuşulurken Musk, son paylaşımında Twitter'daki mavi tikin aylık 8 dolar olarak fiyatlandırılacağını söyledi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç! Ayda 8 dolara mavi tik."